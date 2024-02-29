Samsung анонсировала microSD со скоростью передачи данных выше, чем у SSD

Эта microSD оснащена интерфейсом SD Express. Для сравнения, современные накопители SSD ограничены скоростью передачи данных в 600 Мб/с, а карты памяти — 200 Мб/с. Но минус новых устройств Samsung в том, что на рынке сейчас почти нет компьютеров и других гаджетов, совместимых с интерфейсом SD Express.

Кроме того, новая карта памяти Samsung получила технологию Dynamic Thermal Guard (DTG), защищающую устройство от перегрева.

Когда новая microSD выйдет в продажу, конкретики нет, но, возможно, это будет 2024 год. Также известно, что сначала в продаже появится карта памяти ёмкостью только 256 ГБ.