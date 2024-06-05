Samsung добавила ИИ-улучшатель качества картинки в свой игровой монитор Odyssey OLED G8

Этот 32-дюймовый игровой монитор, модель G80SD, обладает разрешением 3840 x 2160 и частотой обновления 240 Гц, что обеспечивает отличное качество изображения для игр и мультимедиа.

Основное новшество Odyssey OLED G8 — это использование процессора NQ8 AI Gen3, который позволяет улучшать разрешение контента и игр почти до 4K.

Процессор, применяемый также в недавно выпущенных телевизорах Neo QLED 8K 2024 года, обеспечивает масштабирование с использованием ИИ, что делает изображение более четким и детализированным.

Монитор также получил обновленную систему охлаждения для предотвращения выгорания OLED-экрана. Новая технология «пульсирующая тепловая трубка» улучшает отвод тепла в пять раз по сравнению с предыдущим методом использования графитовой пластины.

Кроме того, монитор автоматически снижает яркость статических изображений, таких как панели задач или HUD в играх, чтобы уменьшить риск выгорания.

Новинка уже доступна для покупки по цене $1299.99, что делает его более доступной, чем предыдущие модели Samsung.