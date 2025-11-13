Samsung и SK Hynix уличили в нарочном сокращении выпускаемой NAND-памяти ради повышения цен на нее

Аналитики считают, что таким образом компании искусственно ограничивают предложение, чтобы спровоцировать рост цен.

Согласно данным Omdia, Samsung снизила годовой выпуск NAND с 5,07 до 4,72 млн пластин (–7%), а Kioxia — с 4,8 до 4,69 млн. SK Hynix урезала производство примерно на 10%, до 1,8 млн пластин. Micron также сохраняет минимальную загрузку своего завода в Сингапуре.

Средняя цена NAND уже выросла на 15% за квартал и может подняться еще на 40–50%. Производители переводят линии на выпуск более прибыльной QLC-памяти, востребованной в дата-центрах для ИИ.

При переходе с TLC на QLC часть оборудования простаивает, что дополнительно снижает объемы поставок. Эксперты предупреждают, что при текущем дефиците NAND на 2026 год может быть полностью раскуплена заранее.