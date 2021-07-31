Samsung изобрёл рекордно ёмкую оперативную память для компьютеров

Как пишет издание WCCF Tech, если использовать 32 микросхемы такого объёма, в составе можно достичь 768 ГБ. И чтобы создавать столь ёмкостные единые ОЗУ, Samsung будет производить модули из 32 микросхем для восьмислойных стеков 8-Hi. Этим решением уже заинтересовались сервисы облачных хранилищ, т.к. оно выводит отрасль на новый уровень.

Отмечается, что система с восьмиканальным контроллером сможет получить 12 ТБ памяти, но на рынке ещё нет процессоров, способных справиться с таким объёмом. Для сравнения приводится процессор Intel Xeon Ice Lake-SP, возможности которого ограничиваются 6 ТБ.