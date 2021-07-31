Samsung изобрёл рекордно ёмкую оперативную память для компьютеров

Компьютеры
Сегодня в 19:04
Samsung изобрёл рекордно ёмкую оперативную память для компьютеровНо обычный потребитель купить её не сможет
Компания Samsung начнёт во второй половине года производить модули оперативной памяти DDR5 объёмом 24 ГБ. Это предложение распространяется только на корпоративных клиентов.
Как пишет издание WCCF Tech, если использовать 32 микросхемы такого объёма, в составе можно достичь 768 ГБ. И чтобы создавать столь ёмкостные единые ОЗУ, Samsung будет производить модули из 32 микросхем для восьмислойных стеков 8-Hi. Этим решением уже заинтересовались сервисы облачных хранилищ, т.к. оно выводит отрасль на новый уровень.
Отмечается, что система с восьмиканальным контроллером сможет получить 12 ТБ памяти, но на рынке ещё нет процессоров, способных справиться с таким объёмом. Для сравнения приводится процессор Intel Xeon Ice Lake-SP, возможности которого ограничиваются 6 ТБ.