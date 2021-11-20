Samsung начал проектировать оперативную память DDR6 и GDDR7 для компьютеров и ноутбуков

Как отмечается, скорость памяти DDR6 составит 12800 Мбит/с, а при разгоне — 17000 Мбит/с. Если сравнить память нового поколения и существующую DDR5, регламентированная скорость которой, — 6400 Мбит/с, а в разгоне — 8500 Мбит/с, то можно смело предположить, что DDR6 вполне сможет «взять» все 20000 Мбит/с.

Сроки выхода новой памяти, вероятнее всего, — 2026 год, не раньше.

Также Samsung разрабатывает память для видеокарт нового поколения: GDDR6+ и GDDR7. Они последовательно придут на смену друг другу. GDDR6+ заменит собой использующуюся в большинстве современных видеокарт память GDDR6.

Скорость видеопамяти GDDR6+, по заявлениям Samsung, будет до 24 Гбит/с. Если заявленная скорость окажется реальной, видеокарты с 320-битной, и выше, шиной памяти смогут обеспечить пропускную способность выше 1 ТБ/с, а видеокарты с 256-битной шиной — 768 ГБ/с.

DDR7 будет иметь ещё большую пропускную способность — до 32 Гбит/с. Карты с 384-битной шиной будут способны на 1,5 ТБ/с, а с 256-битной шиной — 1 ТБ/с.

Также Samsung заявила о разработке памяти для серверов — HBM3. Этот вид памяти предназначен для процессоров и графических ускорителей DATA-центров. Её производство должно начаться в первой половине 2022 года.