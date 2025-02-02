Samsung начнёт поставлять Nvidia продвинутую память HBM

HBM3E был протестирован Nvidia в декабре прошлого года, и ожидается, что этот продукт будет использоваться в низкотехнологичных ускорителях искусственного интеллекта для китайского рынка. Оба вендора отказались комментировать данную информацию.

Ранее Samsung признала, что её полупроводниковое подразделение (DS) будет слабым в первой половине года, прохождение сертификации Nvidia для 12-слойной HBM3E может произойти во второй половине 2025.

«В целом, это положительная новость для Samsung, которая ожидает увеличение доходов от своего подразделения DS», — сообщает источник.