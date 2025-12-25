Samsung передумала отказываться от выпуска DDR4-памяти из-за резкого роста цен

Как сообщает DigiTimes, компания замедлит сворачивание производства DDR4 в IV квартале 2025 года и продолжит выпуск модулей как минимум до 2026-го.

Причина — неожиданно высокий спрос и резкий рост контрактных цен. Ранее DDR4 считалась устаревающей технологией, однако дефицит DDR5 и переориентация производителей на HBM-память для ИИ сделали «старую» память снова востребованной.

Samsung планирует заключать с клиентами долгосрочные контракты формата Non-Cancellable, Non-Returnable — без возможности отмены и возврата, с жестко зафиксированными объемами и ценами.

Важно, что дополнительное производство DDR4 почти полностью будет ориентировано на серверный сегмент, а не на обычных пользователей ПК.