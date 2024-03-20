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Компьютеры
Опубликовано 20 марта 2024, 08:38
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Samsung показала GDDR7-память, которую внедрят в грядущие видеокарты NVIDIA RTX 50XX

Релиз детища NVIDIA все ближе
На GTC 2024 корейский гигант Samsung Electronics продемонстрировал новую высокоскоростную память GDDR7, которая станет сердцем грядущих видеокарт NVIDIA RTX 50XX.

Фотографии с мероприятия демонстрируют чипы памяти с пропускной способностью 32 Гбит/с. В планах компании – разработка еще более быстрой версии с пропускной способностью 37 Гбит/с. Правда, ожидается, что видеокартах RTX 50XX будут использоваться чипы 28 Гбит/с.

По сравнению с GDDR6X, GDDR7 от Samsung работает при более низком напряжении (1,1 В вместо 1,35 В), что обеспечивает на 20% более высокую энергоэффективность и на 70% более низкое тепловое сопротивление.

Официальная дата релиза NVIDIA GeForce RTX 50 пока не объявлена, но ожидается, что она состоится уже в этом году. На GTC 2024 NVIDIA делала акцент на искусственном интеллекте и своих специализированных ускорителях Blackwell, оставив подробности о новых игровых видеокартах в тайне.

Источник:VIdeoCardz.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
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#Samsung