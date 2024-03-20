Samsung показала GDDR7-память, которую внедрят в грядущие видеокарты NVIDIA RTX 50XX

Фотографии с мероприятия демонстрируют чипы памяти с пропускной способностью 32 Гбит/с. В планах компании – разработка еще более быстрой версии с пропускной способностью 37 Гбит/с. Правда, ожидается, что видеокартах RTX 50XX будут использоваться чипы 28 Гбит/с.

По сравнению с GDDR6X, GDDR7 от Samsung работает при более низком напряжении (1,1 В вместо 1,35 В), что обеспечивает на 20% более высокую энергоэффективность и на 70% более низкое тепловое сопротивление.

Официальная дата релиза NVIDIA GeForce RTX 50 пока не объявлена, но ожидается, что она состоится уже в этом году. На GTC 2024 NVIDIA делала акцент на искусственном интеллекте и своих специализированных ускорителях Blackwell, оставив подробности о новых игровых видеокартах в тайне.