09:00, 12 января 2024
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Samsung представил новый беспроводной дисплей «The Link»32 дюйма и 4К
Samsung представила новый дисплей — «The Link» на выставке CES 2024. Эта 32-дюймовая Led-панель, которая избавит от "кабельного беспорядка", благодаря беспроводному соединению с другими дисплеями.
© Ferra.ru
The Link имеет тонкие рамки и T-образную подставку для устойчивости. Также, дисплей оснащен тремя портами — HDMI, питанием и USB-C. Но главной особенностью является беспроводное подключение. С помощью магнитных штырей The Link присоединяется к другим устройствам, элегантно расширяя ваш рабочий стол без спагетти из кабелей.
Хотя детали о частоте обновления и дате выхода пока держатся в тайне, известно, что 4K дисплей от Samsung также, имеет встроенные динамики, чтобы просматривать контент без необходимости подключать наушники.
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