Компьютеры
Опубликовано 22 августа 2024, 07:07
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Samsung представила монитор с 3D-картинкой без специальных очков

Неожиданный анонс
На Gamescom 2024 Samsung представила новый монитор Odyssey 3D, который способен воспроизводить 3D-изображение без необходимости использовать специальные очки.
Samsung представила монитор с 3D-картинкой без специальных очков
© Neowin

Монитор использует технологию Light Field Display (LFD) в сочетании с линзой, расположенной на передней панели, для создания 3D-картинки из 2D-контента.

Дополнительно, благодаря встроенной камере и технологиям отслеживания глаз и отображения, изображение постоянно корректируется, чтобы улучшить восприятие глубины.

Монитор оснащён 4K-дисплеем с временем отклика 1 мс (GTG) и частотой обновления 165 Гц, что обеспечивает плавные и четкие визуальные эффекты в играх.

Для подключения предусмотрены один порт DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1, поддерживающие FreeSync Premium. Также монитор поддерживает регулировку высоты и наклона для удобства пользователя.

Samsung не раскрыла информацию о цене и доступности этого нового монитора, но заявила, что это устройство направлено на улучшение игрового опыта и расширение линейки премиальных игровых мониторов.

Источник:Neowin
Автор:Булат Кармак
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