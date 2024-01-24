Samsung представила SSD 990 Evo, способный работать в двух режимах — PCIe 4.0 x4 или PCIe 5.0 x2

Samsung представила SSD 990 Evo, способный работать в двух режимах — PCIe 4.0 x4 или PCIe 5.0 x2В своем сегменте это прорыв
Это первый в мире гибридный PCIe интерфейсный SSD, который может работать как в режиме PCIe 4.0 x4, так и в режиме PCIe 5.0 x2.
Samsung 990 Evo обладает впечатляющей скоростью последовательного чтения/записи до 5000/4200 МБ/с и производительностью случайного чтения/записи до 700K/800K IOPS.
Это делает его конкурентоспособным с другими бюджетными SSD на рынке, такими как Teamgroup MP44L и WD Black SN770, но с преимуществом эффективного 5-нм контроллера и усовершенствованной 133-слойной V6P TLC NAND флеш-памяти от Samsung.
Особенностью 990 Evo является его гибридный дизайн с интерфейсом PCIe 5.0 x2, что является новшеством для потребительских SSD.
Это позволяет устройству соответствовать текущим потребностям в вычислениях, а также антиципировать будущие требования.
В будущих платформах использование всего двух линий PCIe 5.0 может обеспечить такую же производительность, как и интерфейс PCIe 4.0 x4, с потенциальным улучшением энергоэффективности.
990 Evo предлагается в двух вариантах емкости: 1 ТБ и 2 ТБ, с рекомендованной розничной ценой $124.99 и $209.99 соответственно.