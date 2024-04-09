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Компьютеры
Опубликовано 09 апреля 2024, 07:47
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Samsung представила свой ответ моноблоку iMac с клавиатурой и мышкой в комплекте

Полноценный релиз намечен на конец апреля
Компания Samsung анонсировала новый моноблочный компьютер All-In-One Pro – прямой конкурент Apple iMac.
Samsung представила свой ответ моноблоку iMac с клавиатурой и мышкой в комплекте
© SamMobile

Стильный ПК уже доступен для предзаказа в Южной Корее, а в продажу поступит 22 апреля. Модель оснащена 27-дюймовым экраном с разрешением 4K, который, по заявлению Samsung, на 13% шире, чем в прошлогодней версии.

Устройство впечатляет ультратонким металлическим корпусом (толщина всего 6.5 мм) и элегантной беспроводной клавиатурой с мышкой, выполненными в едином стиле.

Технические характеристики включают процессор Intel Core Ultra (конкретная модель не раскрывается), который компания позиционирует как более мощный по сравнению с Intel Core i5 13-го поколения.

Samsung представила свой ответ моноблоку iMac с клавиатурой и мышкой в комплекте
© SamMobile

Вероятно, объем оперативной памяти составляет минимум 16 ГБ, а емкость SSD – 256 ГБ.

Среди прочих особенностей:

  • Встроенная веб-камера
  • 3D-динамики с поддержкой Dolby Atmos
  • Порты HDMI, USB Type-A, Ethernet, разъем 3.5мм
  • Поддержка Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E
  • Предустановленная Windows 11 Home
  • Глубокая интеграция с экосистемой Galaxy: бесшовное подключение устройств, синхронизация уведомлений, передача файлов и прочее
Источник:SamMobile
Автор:Булат Кармак
Теги:
#IMAC
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#Apple
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#Samsung