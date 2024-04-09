Samsung представила свой ответ моноблоку iMac с клавиатурой и мышкой в комплекте

Стильный ПК уже доступен для предзаказа в Южной Корее, а в продажу поступит 22 апреля. Модель оснащена 27-дюймовым экраном с разрешением 4K, который, по заявлению Samsung, на 13% шире, чем в прошлогодней версии.

Устройство впечатляет ультратонким металлическим корпусом (толщина всего 6.5 мм) и элегантной беспроводной клавиатурой с мышкой, выполненными в едином стиле.

Технические характеристики включают процессор Intel Core Ultra (конкретная модель не раскрывается), который компания позиционирует как более мощный по сравнению с Intel Core i5 13-го поколения.