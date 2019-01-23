Samsung представила ускоренные в полтора раза SSD по прежней цене

Компания Samsung Electronics представила новые твёрдотельные накопители 970 EVO Plus с интерфейсом NVMe. Новые SSD отличаются высокой производительностью и объёмом до 2 ТБ.

По словам производителя, они подойдут для высоких нагрузок на ПК и рабочих станциях IT-специалистов, любителей технологий и геймеров, а также могут справляться с такими сложными задачами как редактирование контента в разрешении 4K, 3D-моделирование и ресурсоёмкие игры.

Они основаны на технологии Samsung V-NAND пятого поколения и используют 92-слойные V-NAND 3-битные чипы с многоуровнвыми ячейками (MLC). В резульате, 970 EVO Plus обеспечивают до 53% более высокую скорость записи и отличается увеличенной энергоэффективностью по сравнению с предыдущей моделью, 970 EVO.

Скорость последовательного чтения и записи на новом накопителе достигает 3500 МБ/с и 3300 МБ/с соответственно, в то время как скорость произвольного чтения составляет до 620 000 IOPS, произвольной записи – до 560 000 IOPS. Накопители выполнены в компактном форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe Gen3 x4.

SSD 970 EVO Plus поставляется в нескольких версиях с различной емкостью; версии 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ будут доступны для покупки в России в феврале, а модель с емкостью 2 ТБ — в апреле. Рекомендованная розничная цена устройств линейки стартует от 6390 рублей.