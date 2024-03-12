Samsung проболталась о новых функциях ИИ-помощника Copilot раньше официального анонса Microsoft

Опубликовано 12 марта 2024, 09:03
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Samsung проболталась о новых функциях ИИ-помощника Copilot раньше официального анонса MicrosoftТак бывает, а мы и рады
Кажется, Samsung не сдержалась и раньше времени проболталась о новых возможностях ИИ-помощника Copilot для Windows 11.
На промо-материалах для своих ноутбуков Galaxy Book 4 корейцы опубликовали информацию о функциях, которые Microsoft еще не анонсировала.
Судя по изображениям, опубликованным на сайте Samsung, нас ждёт много интересного. Copilot станет еще более «умным» и сможет выполнять различные задачи, используя простой человеческий язык. Вот несколько примеров:
- «Напомни, что Смит сказал в своем последнем сообщении»
- «Скопируй ссылку из сообщения Смита»
- «Ответь Шону: "Без проблем!" в приложении Сообщения»
- «Скопируй адрес электронной почты Printwork»
- «Найди контакт Printwork»
- «Напиши черновик письма Printwork с запросом на смету»
Samsung также говорит, что Copilot «может использовать приложения, кратко излагать текстовые сообщения и даже отправлять сообщения прямо с вашего ПК». Это явно говорит о более глубокой интеграции Copilot с приложением Phone Link на смартфонах Samsung Galaxy.
На данный момент ни одна из этих функций не доступна в стабильной версии Windows 11.