Samsung проболталась о новых функциях ИИ-помощника Copilot раньше официального анонса Microsoft

Судя по изображениям, опубликованным на сайте Samsung, нас ждёт много интересного. Copilot станет еще более «умным» и сможет выполнять различные задачи, используя простой человеческий язык. Вот несколько примеров:

«Напомни, что Смит сказал в своем последнем сообщении»

«Скопируй ссылку из сообщения Смита»

«Ответь Шону: "Без проблем!" в приложении Сообщения»

«Скопируй адрес электронной почты Printwork»

«Найди контакт Printwork»

«Напиши черновик письма Printwork с запросом на смету»

Samsung также говорит, что Copilot «может использовать приложения, кратко излагать текстовые сообщения и даже отправлять сообщения прямо с вашего ПК». Это явно говорит о более глубокой интеграции Copilot с приложением Phone Link на смартфонах Samsung Galaxy.