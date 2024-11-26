Samsung станет единственным разработчиком GDDR7-памяти для видеокарт RTX 50XX

Для настольных моделей компания выбрала единственного поставщика — Samsung. Мобильные версии видеокарт будут использовать память от Samsung, SK Hynix и Micron, но приоритет остаётся за Samsung.

GDDR7-память обеспечит значительное увеличение пропускной способности по сравнению с GDDR6 и GDDR6X.

Согласно утечкам, модули для RTX 50XX будут поддерживать скорость до 28 Гбит/с, а в отдельных случаях — до 32 Гбит/с. Samsung также разрабатывает модули с потенциальной скоростью до 42.5 Гбит/с, но их применение ожидается лишь в будущих обновлениях серий Ti/SUPER.

Серия NVIDIA RTX 50XX дебютирует в январе 2025 года, а полные характеристики будут раскрыты на CES 2025.