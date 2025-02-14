Чем дорогие SSD Samsung, WD и Kingston отличаются от дешёвых китайских конкурентов

Флагманские SSD Samsung, WD и других крупных брендов значительно быстрее флагманских китайских SSD за счёт конструктивных особенностей. Крупные бренды чаще используют так называемую «буферную память» (DRAM-буфер) — отдельный блок оперативной памяти, занимающийся упорядочиванием файлов на накопителе при записи и чтения данных на нём. И, что также важно, настраивают логику работы такой памяти под конкретные модели SSD с конкретными характеристиками. Китайские накопители (Fanxiang, Reletech, KingFast и некоторые другие) тоже используют DRAM-буфер в некоторых моделях, но используют стандартную универсальную прошивку для него, поэтому, хоть и превосходят равные по цене накопители WD/Samsung/Kingston с буфером памяти, намного отстают по скорости длительной записи от «породистых брендов».

В китайских SSD (а также SSD российских брендов, закупающих готовые китайские решения) иногда можно встретить «фейковые» датчики температуры, которые всегда показывают одно и то же количество градусов по Цельсию. Если SSD установлен в настольный компьютер под радиатором охлаждения, фейковая температура SSD не будет проблемой — радиатор в любом случае не позволит разогреться накопителю до опасных температур. Если китайский SSD с фейковым датчиком температуры установить в ноутбук (куда, как правило, не помещаются радиаторы), и интенсивно его эксплуатировать (записывать/удалять/записывать на максимальной скорости много данных), он будет работать в режиме постоянного перегрева, но прошивка SSD не будет «знать» об этом и, поэтому, не сможет снизить быстродействие SSD (включить троттлинг) для защиты компонентов. В результате при эксплуатации в ноутбуке (без радиатора) такой SSD со временем выйдет из строя.