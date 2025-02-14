Чем дорогие SSD Samsung, WD и Kingston отличаются от дешёвых китайских конкурентов

Чем дорогие SSD Samsung, WD и Kingston отличаются от дешёвых китайских конкурентовДело даже не в надёжности
Минусы
- В подавляющем большинстве случаев брендовые SSD дольше поддерживают высокую скорость записи, если записывать на них огромные массивы данных (20% и более от ёмкости самого SSD). При записи 200 ГБ на 2 ТБ SSD крупных брендов скорость почти всегда будет более стабильной, чем при записи такого же объёма данных на китайские модели. И если в новом состоянии перепады скорости записи у китайских SSD будут незначительными, то мере их износа спустя 2-3 года и заполнении (чем меньше свободных гигабайт, тем сложнее для SSD поддерживать высокую скорость записи) разница будет становиться всё более ощутимой.
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Флагманские SSD Samsung, WD и других крупных брендов значительно быстрее флагманских китайских SSD за счёт конструктивных особенностей. Крупные бренды чаще используют так называемую «буферную память» (DRAM-буфер) — отдельный блок оперативной памяти, занимающийся упорядочиванием файлов на накопителе при записи и чтения данных на нём. И, что также важно, настраивают логику работы такой памяти под конкретные модели SSD с конкретными характеристиками. Китайские накопители (Fanxiang, Reletech, KingFast и некоторые другие) тоже используют DRAM-буфер в некоторых моделях, но используют стандартную универсальную прошивку для него, поэтому, хоть и превосходят равные по цене накопители WD/Samsung/Kingston с буфером памяти, намного отстают по скорости длительной записи от «породистых брендов».
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В китайских SSD (а также SSD российских брендов, закупающих готовые китайские решения) иногда можно встретить «фейковые» датчики температуры, которые всегда показывают одно и то же количество градусов по Цельсию. Если SSD установлен в настольный компьютер под радиатором охлаждения, фейковая температура SSD не будет проблемой — радиатор в любом случае не позволит разогреться накопителю до опасных температур. Если китайский SSD с фейковым датчиком температуры установить в ноутбук (куда, как правило, не помещаются радиаторы), и интенсивно его эксплуатировать (записывать/удалять/записывать на максимальной скорости много данных), он будет работать в режиме постоянного перегрева, но прошивка SSD не будет «знать» об этом и, поэтому, не сможет снизить быстродействие SSD (включить троттлинг) для защиты компонентов. В результате при эксплуатации в ноутбуке (без радиатора) такой SSD со временем выйдет из строя.
Плюсы
- Китайские SSD не уступают брендовым SSD по скорости работы в повседневном режиме. Они медленнее только при долгой записи на скорости свыше 1 Гбит/с, которая достижима, только если копировать данные с SSD на SSD, либо при очень дорогом тарифе домашнего интернета. В остальных случаях китайские SSD не будут упираться в потолок своих возможностей. А с учётом того, что работа за компьютером чаще связана с чтением (запуск программ, загрузка игр), чем записью (записывают, как правило, документы или фильмы, которые не превышают 100 ГБ), SSD китайских брендов при своих низких ценах оказываются намного выгоднее и почти никогда не медленнее.
- Разница в цене между брендовыми и китайскими SSD составляет от 70% до 100% (то есть двукратной). Это означает, что по цене 1 ТБ SSD Samsung/WD зачастую можно купить 2 ТБ SSD китайского бренда и т.д. С учётом того, что разница не будет заметна даже при обновлении современных игр (которые занимают 120-150 ГБ, но обновляются при 200-500 Мбит/с, то есть не эксплуатируют SSD на пределе возможностей), это весомый аргумент в пользу китайских брендов.
- Существует также и «золотая середина» между двумя крайностями — SSD тайваньских брендов (Adata/XPG, MSI Spatium, Teamgroup и др.). В их основе всё те же комплектующие, что и у китайских SSD, поэтому они не могут тягаться с флагманскими Samsung/WD по быстродействию. Зато работают немного быстрее китайских аналогов и отличаются чуть лучшим контролем качества (в них, к примеру, нельзя встретить фейковый датчик температуры). Правда, и цены на них уже не столь привлекательны, как на «чистокровных китайцев».