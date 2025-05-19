Компьютеры
Опубликовано 19 мая 2025, 08:09
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Samsung выпустит 3D-монитор Odyssey G90XF уже 31 мая — без очков и с 165 Гц

Что-то такое мы видели в Nintendo 3DS
Samsung выпустит 3D-монитор Odyssey G90XF уже 31 мая.
Samsung выпустит 3D-монитор Odyssey G90XF уже 31 мая — без очков и с 165 Гц
© IT

Новинка с диагональю 27 дюймов и Fast IPS-матрицей оснащена системой отслеживания взгляда и микролинзами, что позволяет получать объемное изображение без специальных очков и фиксированного угла обзора.

Монитор поддерживает 4K-разрешение, частоту обновления 165 Гц, время отклика 1 мс GTG и охватывает 99% цветового пространства sRGB. Также заявлены поддержка HDR 10+ Gaming, 10,7 млрд цветов, технологии NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium.

G90XF совместим с программным обеспечением Samsung Reality Hub для конвертации 2D в 3D, но требует мощного железа — как минимум RTX 3080 или RTX 4070, 64 ГБ DDR5-5600 ОЗУ и PCIe 5.0 SSD. Модель также оснащена стереодинамиками, эргономичной подставкой и атмосферной подсветкой.

Цена в Китае — 14 999 юаней (примерно $2125).

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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