Samsung выпустит оперативную память на 512 ГБ до конца 2021 года

Речь идёт о «плашке», которая будет способна достигать скорости передачи данных до 7,2 Гбит/сек, сообщает Wccftech. Издание также подметило, что DDR5 обошёл DDR4 по таким показателям как скорость, производительность, объём и мощность.

Стоит отметить, что новинка предназначается для серверных решений. При этом, вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем можно ждать чего-то подобного и в мире домашних компьютеров. По крайней мере, по прогнозам специалистов DDR5 станет «мейнстримным» стандартом ближе к 2023-2024 годам.

Что интересно, представители Samsung заявили, что 512 ГБ — не предел. Возможно, уже в ближайшем будущем можно ждать анонса решения на 1 ТБ.