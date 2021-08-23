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Samsung выпустит оперативную память на 512 ГБ до конца 2021 года

Но даже это не предел, заявили в компании
В рамках мероприятия HotChips 33 компания Samsung раскрыла свои ближайшие планы. Оказалось, что корейский техногигант уже до конца 2021 года выпустить модуль оперативной памяти стандарта DDR5 на 512 ГБ.
Samsung выпустит оперативную память на 512 ГБ до конца 2021 года

Речь идёт о «плашке», которая будет способна достигать скорости передачи данных до 7,2 Гбит/сек, сообщает Wccftech. Издание также подметило, что DDR5 обошёл DDR4 по таким показателям как скорость, производительность, объём и мощность.

Стоит отметить, что новинка предназначается для серверных решений. При этом, вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем можно ждать чего-то подобного и в мире домашних компьютеров. По крайней мере, по прогнозам специалистов DDR5 станет «мейнстримным» стандартом ближе к 2023-2024 годам.

Что интересно, представители Samsung заявили, что 512 ГБ — не предел. Возможно, уже в ближайшем будущем можно ждать анонса решения на 1 ТБ.