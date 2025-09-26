Самые быстрые игровые процессоры Intel Raptor Lake 13-го и 14-го подорожают на 10%

Пока это неофициальная информация, поскольку представитель компании не стал комментировать ситуацию, заявив, что Intel не подтверждает и не опровергает такие сообщения. Инсайдеры говорят, что явного повышения цен ещё не наблюдается, но подорожать процессоры могут более чем на 10% в четвёртом квартале 2025 года.

Эти процессоры, выпущенные в октябре 2022 года, хотя и считаются устаревшими, по-прежнему пользуются большим спросом как в настольных компьютерах, так и в ноутбуках. Их высокая игровая производительность, энергоэффективность и доступная цена делают их популярными. Тем не менее «рынок решает».

В том числе на ситуацию влияет нехватка новых моделей, таких как Arrow Lake, Lunar Lake и Meteor Lake. Общее снижение продаж продукции также заставляет Intel пересмотреть свою ценовую политику.