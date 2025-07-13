Самый критикуемый цилиндрический Apple Mac Pro вошёл в число винтажных устройств

В 2017 году компания отказалась от цилиндрического дизайна в пользу более современного, представленного в модели Mac Pro 2019 — в форм-факторе башни. «Скандальность» версии Mac Pro 2013 в том, что компьютер был выпущен в дизайне Trash Can, что означает «мусорное ведро» — неофициальное название.

Напомним, Apple предоставляет поддержку и запчасти для винтажных устройств более пяти, но менее семи лет, после прекращения выпуска. Однако Mac Pro 2013 продавался гораздо дольше, поэтому компьютеру был присвоен статус «винтажности» спустя 12 лет, а не раньше. В список винтажных товаров также вошли модели iMac 2019 года и iPad Pro 2018 года. Среди винтажных товаров Apple можно найти и iPhone 8 с 128 ГБ памяти.

В список устаревших продуктов Apple, с момента прекращения выпуска которых прошло семь лет, были добавлены AirPort Express второго поколения, Time Capsules ёмкостью 2 ТБ и 3 ТБ, а также AirPort Extreme 802.11ac. Эти устройства сняты с обслуживания, к ним крайне трудно подобрать комплектующие, нет обновлений.