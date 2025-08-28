SanDisk представила недорогой SSD-накопитель WD Blue SN5100 формата M.2 за $54

DRAM-буфер отсутствует, но внедрена технология nCache 4.0, обеспечивающая прирост производительности и энергоэффективности. По данным производителя, скорость последовательного чтения выросла на 29%, а записи — на 34% относительно SN5000.

Для модели на 2 ТБ заявлены 7100 МБ/с на чтение и 6700 МБ/с на запись, а случайные операции достигают 1 млн IOPS на чтение и 1,3 млн IOPS на запись.