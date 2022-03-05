Санкции Microsoft против России: что конкретно перестанет работать

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Санкции Microsoft против России: что конкретно перестанет работатьОбратите внимание на Microsoft Office
В силу санкций, связанных с событиями на Украине, Microsoft в числе прочих западных компаний ввела санкции в отношении России. Разумеется, пользователи задаются вопросом, что может быть дальше с установленными на компьютерах Windows и другими продуктами компании.
Как сообщает издание «ФедералПресс», ряд экспертов прокомментировали ситуацию. В отношении работы ОС Windows говорится о том, что система не перестанет работать в России. Не будет потеряно даже техобслуживание.
Но чтобы сохранить «жизнь» ОС, нужно отключить все автоматические обновления, потому что есть риск, что со следующими обновлениями придёт и отключение ряда важных функций. Тем не менее, это поможет обеспечить бесперебойную работу Windows хотя бы на какое-то время.
«Им не грозит ни удалённое отключение, ни даже прекращение поддержки», – отметили эксперты отношении Windows.
Касательно последних версий Microsoft Office, ПО продолжит работать, но могут отключить облако и оплату подписки.
Источник: Московский комсомолец