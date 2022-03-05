Санкции Microsoft против России: что конкретно перестанет работать

Как сообщает издание «ФедералПресс», ряд экспертов прокомментировали ситуацию. В отношении работы ОС Windows говорится о том, что система не перестанет работать в России. Не будет потеряно даже техобслуживание.

Но чтобы сохранить «жизнь» ОС, нужно отключить все автоматические обновления, потому что есть риск, что со следующими обновлениями придёт и отключение ряда важных функций. Тем не менее, это поможет обеспечить бесперебойную работу Windows хотя бы на какое-то время.

«Им не грозит ни удалённое отключение, ни даже прекращение поддержки», – отметили эксперты отношении Windows.

Касательно последних версий Microsoft Office, ПО продолжит работать, но могут отключить облако и оплату подписки.