Санкции США против Китая сделают NVIDIA беднее на $5 млрд

В прошлом месяце компания лишилась возможности поставлять на китайский рынок свои специализированные ускорители A800 и H800, что, по некоторым данным, привело к потере заказов на сумму в $5 млрд.

Ситуация осложняется тем, что в этом году NVIDIA сосредоточила свои усилия на поставках полноценных версий ускорителей A100 и H100 для клиентов в других регионах, планируя расширить поставки адаптированных версий A800 и H800 на китайский рынок в следующем году.

Таким образом, учитывая отсутствие большого количества урезанных по производительности ускорителей, финансовые потери для компании могут оказаться не такими значительными, как предполагалось изначально.

Однако, учитывая, что за последние четыре квартала NVIDIA выручила около $22 млрд в сегменте серверных ускорителей, упущенная прибыль в размере $5 млрд все же кажется существенной.

Компания, вероятно, будет искать способы перестроить свои каналы поставок и минимизировать убытки от санкций.