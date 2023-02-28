Компьютеры
23:18, 28 февраля 2023
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Сбер опроверг разгоняемую в Сети информацию об утечке данных

Взлома не было

Пресс-служба Сбера опарвергла разгоняемую в Интернете информацию о якобы взломе инфраструктуры банка и утечке пользовательских данных. Уточняется, что банк отражает любые атаки.

Сбер опроверг разгоняемую в Сети информацию об утечке данных

Фото: Unsplash.com

Разные ресурсы, в том числе хакерские утверждают, что Сбер взломали. Но это слухи, которые не соответствуют действительности. Сбер обладает самой современной и надёжной защитой информационных систем.

А те данные, которые хакеры могут представлять в качестве доказательств утечки, на самом деле компиляция различных баз данных, которые были получены в результате ранних взломов компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера.

Но в этих данных нет никакой чувствительной финансовой информации клиентов.

Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации. Денежные средства клиентов надёжно защищены, данные находятся в безопасности.

Пресс-служба Сбера
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