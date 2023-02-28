Сбер опроверг разгоняемую в Сети информацию об утечке данных

Разные ресурсы, в том числе хакерские утверждают, что Сбер взломали. Но это слухи, которые не соответствуют действительности. Сбер обладает самой современной и надёжной защитой информационных систем.

А те данные, которые хакеры могут представлять в качестве доказательств утечки, на самом деле компиляция различных баз данных, которые были получены в результате ранних взломов компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера.

Но в этих данных нет никакой чувствительной финансовой информации клиентов.