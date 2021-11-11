Сбер представил новейший российский суперкомпьютер

Система запущена Сбером совместно с «дочкой», провайдером облачных технологий, компанией SberCloud. Компьютер получил графический процессор Nvidia A100 с 80 ГБ памяти, его эффективная производительность составляет 12 петафлопс. Это означает, что Christofari Neo может совершать в секунду порядка 12 тысяч триллионов операций, или в 600 тысяч раз мощнее обычного ПК.

Такие мощности позволят создавать и обучать новые модели искусственного интеллекта для новых сервисов и продуктов, которые войдут в экосистему Сбера.

«Суперкомпьютер Christofari Neo позволит "Сберу" вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии», — отметил исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский.