Назван уровень переплаты за компьютер в сборе и брендовый настольный ПК в сравнении с «самосбором»За бренд переплата большая, за конфу из сетевого магазина — символическая
Средняя стоимость готовых ПК снизилась на 16%, что также подтверждается информацией от других торговых сетей, таких как «Мегамаркет». Важно отметить, что одновременно с этим значительно возрос спрос на комплектующие, особенно видеокарты, процессоры и материнские платы. Видеокарты, например, покупаются на 375% чаще, чем в прошлом году.
Средняя стоимость комплектующих для сборки ПК сегодня составляет 128 860 рублей, что на 4300 рублей меньше, чем в 2023 году. Однако, как отмечают эксперты, цена на готовые ПК и комплектующие имеет свои особенности. Готовые компьютеры, как правило, имеют более дешевые компоненты, что делает их доступными для массового покупателя, в то время как для самостоятельной сборки используются более дорогие и мощные компоненты.
Так, Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, приводит следующие варианты сборок ПК:
Офисные компьютеры
Для примера: процессор Intel Core i5−12 400 (с интегрированной графикой), матплата на чипсете H610, 16 ГБ DDR4, 512 ГБ SSD M.2 PCIe 3.0, блок питания — 400−450 Вт, воздушное охлаждение, корпус mATX без подсветки и с не стеклянной боковой панелью.
|Компьютер собственной торговой марки магазина
|37 тысяч рублей (подсчёты в процентах ниже производятся от этой суммы). Напр. iRU Home 310H6SE или DEXP Atlas H434
|Самосбор (цена всех комплектующих, если покупать их в том же магазине и собирать компьютер дома самостоятельно)
|32.5 тысяч рублей (-12%)
|Брендовый ПК официально работающего в РФ производителя
|60 тысяч рублей (+62%). Напр., MSI PRO DP180
|Брендовый ПК в параллельном импорте
|85 тысяч рублей (+130%). Напр., HP Pro 290 G9
Бюджетный игровой ПК
Intel Core i5−12400F (без интегрированной графики), матплата на чипсете H610, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050, 16 ГБ DDR4, 1024 ГБ SSD M.2 PCIe 3.0, блок питания — 500−550 Вт 80 Plus Standard, воздушное охлаждение, корпус ATX с RGB-подсветкой.
|Компьютер собственной торговой марки магазина
|70 тысяч рублей. Напр. Ardor Gaming Neo M143 или iRU Strato 510B7GM
|Самосбор (цена всех комплектующих, если покупать их в том же магазине и собирать компьютер дома самостоятельно)
|60 тысяч рублей (-15%)
|Брендовый ПК официально работающего в РФ производителя
|87 тысяч рублей (+25). Напр., Teclast G01
|Брендовый ПК в параллельном импорте
|110 тысяч рублей (+57%). Напр., Lenovo IdeaCentre Gaming 5i или Acer Nitro N50
Забавный факт заключается в том, что уровень наценки за готовые конфигурации обратно пропорционален их цене. То есть магазин не «накручивает» цену на флагманские и «выше среднего» (150+ тысяч рублей) игровые компьютеры, а наоборот — продаёт их зачастую по сумме стоимости комплектующих. То есть сборка как бы обходится «бесплатно» — в «благодарность» состоятельному покупателю, который потратил в магазине настолько большую сумму и купил полный набор комплектующих.
Игровой компьютер среднего уровня
Intel Core i5−13400F/12700F, матплата на чипсете B760, Видеокарта NVIDIA RTX 4070,32 Гб DDR5 5600 МГц, 1024 ГБ SSD M.2 PCIe 4.0, блок питания — 650 Вт 80 Plus Bronze, воздушное охлаждение, корпус ATX с RGB-подсветкой.
|Компьютер собственной торговой марки магазина
|150 тысяч рублей. Напр., Ardor Gaming Rage H343 или iRU Game 710Z7G
|Самосбор (цена всех комплектующих, если покупать их в том же магазине и собирать компьютер дома самостоятельно)
|150 тысяч рублей (0%)
|Брендовый ПК официально работающего в РФ производителя
|190 тысяч рублей (+27%). Напр., MSI Trident AS 13NUE или Thunderobot Warrior Turbo RL1
|Брендовый ПК в параллельном импорте
|215 тысяч рублей (+43%). Напр., Lenovo Legion T5
Флагманский игровой компьютер
Intel Core i7−14700KF, матплата на чипсете Z790, 32 ГБ DDR5 6400 МГц, 2048 ГБ SSD M.2 PCIe 4.0, блок питания — 850 Вт 80 Plus Gold, жидкостное охлаждение 360 мм, корпус ATX с RGB-подсветкой.
|Компьютер собственной торговой марки магазина
|286 тысяч рублей. Напр. Ardor Gaming Evo X079
|Самосбор (цена всех комплектующих, если покупать их в том же магазине и собирать компьютер дома самостоятельно)
|270 тысяч рублей (-5%)
|Брендовый ПК официально работающего в РФ производителя
|340 тысяч рублей (+19%). Напр., MSI MPG Infinite X2 14NUG7
|Брендовый ПК в параллельном импорте
|394 тысячи рублей (+38%). Напр., Lenovo Legion T7