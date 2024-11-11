Назван уровень переплаты за компьютер в сборе и брендовый настольный ПК в сравнении с «самосбором»

Средняя стоимость готовых ПК снизилась на 16%, что также подтверждается информацией от других торговых сетей, таких как «Мегамаркет». Важно отметить, что одновременно с этим значительно возрос спрос на комплектующие, особенно видеокарты, процессоры и материнские платы. Видеокарты, например, покупаются на 375% чаще, чем в прошлом году.

Средняя стоимость комплектующих для сборки ПК сегодня составляет 128 860 рублей, что на 4300 рублей меньше, чем в 2023 году. Однако, как отмечают эксперты, цена на готовые ПК и комплектующие имеет свои особенности. Готовые компьютеры, как правило, имеют более дешевые компоненты, что делает их доступными для массового покупателя, в то время как для самостоятельной сборки используются более дорогие и мощные компоненты.

Так, Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, приводит следующие варианты сборок ПК:

Офисные компьютеры

Для примера: процессор Intel Core i5−12 400 (с интегрированной графикой), матплата на чипсете H610, 16 ГБ DDR4, 512 ГБ SSD M.2 PCIe 3.0, блок питания — 400−450 Вт, воздушное охлаждение, корпус mATX без подсветки и с не стеклянной боковой панелью.