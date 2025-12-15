Сборщик-ютюбер перечислил лучшие видеокарты для покупки зимой 2026 г.Можете найти их на маркетплейсах, в DNS или у перекупов
До 20 тысяч рублей
Из б/у имеет смысл рассматривать RX 6600 в любом исполнении от AsRock, Powercolor, XFX, MSI. Также примерно за ту же цену можно на вторичке найти RX 6600 ХТ/6650 ХТ в любых исполнениях от тех же вендоров.
RTX 3060 12 ГБ стоит брать максимум за 15-17 тысяч рублей. Покупайте любое доступное исполнение.
RX 6700 XT 12 ГБ имеет смысл покупать в исполнениях AsRock Phantom Gaming/Taichi, PowerColor Hellhound/Red Devil, Sapphire Nitro+, XFX (любые).
RTX 3060 Ti подойдёт, если стоит 17-19 тысяч рублей. Далее уже нужно смотреть 3070 или 4060.
RTX 3070 стоит брать не дороже 22-23 тысяч рублей и в исполнениях Asus TUF, MSI X Trio Z Trio, EVGA, Colorful Ultra W/Vulcan.
До 40 тысяч рублей
RTX 5050 покупать имеет смысл, так как она намного дешевле 5060 и закрывает в целом базовые потребности.
RTX 4060 можно взять разве что б/у, но в самом доступном исполнении. RTX 5060 покупать нужно тоже самую доступную, 5060 Ti 8 ГБ по цене 5060 в DNS брать ещё можно, но не дороже.
RX 9060 ХТ 16 ГБ - одна из лучших видеокарт по соотношению цены и производительности. Но цена у неё должна быть до 40 тысяч рублей.
RTX 3080 на вторичном рынке имеет смысл рассматривать максимум за 30 тысяч рублей. Исполнения - Asus ROG Strix, MSI X Trio Z Trio, EVGA, Colorful Ultra W/Vulcan. Альтернатива - RX 6800 XT тоже до 30К в исполнениях AsRock Phantom Gaming/Taichi, Powercolor Hellhound/Red Devil, Sapphire Nitro+, XFX любые.
RX 7700 XT стоит брать только за 30 тысяч рублей. Однако лучше вместо неё покупать у перекупов новую RX 9060 XT 16 ГБ.
До 70 тысяч рублей
Из новых в этом бюджете стоит рассматривать RTX 5060 Ti, RTX 5070, RX 9070 GRE и RX 9070. Также в DNS можно брать RX 9060 XT на 16 ГБ.
В самом доступном исполнении берите RTX 5060 Ti 16 ГБ. RTX 5070 подойдёт любая на три кулера, кроме Palit Infinity 3.
У перекупов также ищите RX 9070 GRE в исполнениях Sapphire Pure/Nitro+, Asus Prime, XFX любые, AsRock любые, Powercolor Hellhound.
Отличный вариант - RX 9070. Лучше всего покупать исполнения Sapphire Pure/Nitro+, Asus Prime, XFX любые, AsRock Phantom Gaming/Taich, Powercolor Hellhound/Red Devil.
За примерно 65 тысяч рублей топом будет RTX 4070 Ti Super. Её за эту цену можно купить новой и с тремя кулерами.
RTX 5070 Ti предлагает идеальный баланс мощности и памяти.
RTX 5090 и 4090 - хорошие топовые видеокарты, которые брать только под игры не имеет смысла.