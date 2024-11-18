Счастливчик нашел компьютер на чипе Ryzen с 24 ядрами, 32 ГБ оперативы и RTX 2080 Ti в мусорке

Система также включает материнскую плату ASUS Prime TRX40-PRO и 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Однако самое интересное — это видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, которая стоила $999 на момент релиза.

Как рассказал сам автор, устройство оказалось функциональным, несмотря на повреждения блока питания и необходимости его замены. После чистки и сушки Seizo смог запустить ПК, подтвердив его работоспособность.