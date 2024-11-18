Счастливчик нашел компьютер на чипе Ryzen с 24 ядрами, 32 ГБ оперативы и RTX 2080 Ti в мусорке

Опубликовано 18 ноября 2024, 12:431 мин.
Счастливчик нашел компьютер на чипе Ryzen с 24 ядрами, 32 ГБ оперативы и RTX 2080 Ti в мусоркеCyberpunk 2077 потянет на ура
В интернете появилась история о необычной находке. Пользователь Reddit с ником Seizo, который работает водителем мусоровоза, обнаружил в мусорке мощный компьютер на базе процессора AMD Ryzen Threadripper 3960X с 24 ядрами.
Система также включает материнскую плату ASUS Prime TRX40-PRO и 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Однако самое интересное — это видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, которая стоила $999 на момент релиза.
Как рассказал сам автор, устройство оказалось функциональным, несмотря на повреждения блока питания и необходимости его замены. После чистки и сушки Seizo смог запустить ПК, подтвердив его работоспособность.
Этот случай подчеркивает не только ценность современных комплектующих, но и желание некоторых людей избавиться от мощного оборудования.
Такой «улов» стал настоящей находкой для энтузиаста, получившего рабочий компьютер с характеристиками, которые до сих пор остаются актуальными для современных игр и рабочих задач.