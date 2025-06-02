Seagate начала поставки первых HDD на 40 ТБ

Каждый накопитель содержит 10 пластин по 4 ТБ. Пока речь идёт лишь об инженерных образцах, но массовое производство стартует в I половине 2026 года после квалификационных испытаний у клиентов.

HAMR-технология позволяет достичь высокой плотности записи, что критически важно для дата-центров. Seagate рассчитывает в будущем выпустить диски на 44 ТБ (в 2027 году) и 50 ТБ (в 2028-м).

Конкуренты идут другими путями: Western Digital развивает ePMR и OptiNAND и выпустит HAMR-диски позже, а Toshiba делает ставку на MAMR. Пока никто, кроме Seagate, не вышел за пределы 30 ТБ.

40 ТБ — это не про домашних пользователей. Эти диски ориентированы на облачные хранилища, ИИ и корпоративные задачи, где важна максимальная ёмкость при минимальной занимаемой площади.