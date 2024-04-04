Seagate нашёл новый способ увеличить ёмкость жёстких дисков

Ученые показали, что метод, известный как тепловая магнитная запись (HAMR), способен обеспечить плотность записи до 10 Tbit/in2, а также возможно достижение плотности больше 10 Tbit/in2, основываясь на новом принципе многоуровневой записи.

В исследовании, опубликованном в журнале Acta Materiala, команда смогла организовать запись FePt слоев в трех измерениях, создавая сетчатые, многослойные пленки FePt/Ru/FePt, с Ru в качестве промежуточного слоя. Этот метод позволяет увеличить емкость записи, стабилизируя слои FePt в трех измерениях, что приводит к снижению энергопотребления для центров обработки данных.

В будущем ученые планируют разработать процессы для уменьшения размера зерен FePt, улучшения ориентации и магнитной анизотропии, а также увеличения количества слоев FePt для создания структуры носителя данных, подходящей для практического использования как высокоденситетного HDD.