Seagate представила HDD с рекордными 30 ТБ памяти

Главной особенностью новинки является использование технологии Mozaic 3+, которая позволяет упаковать 30 ТБ информации на вращающиеся магнитные пластины внутри жесткого диска.

Это достигается за счет замены традиционных железо-сплавных магнитных носителей на более мелкие и плотные наночастицы платинового сплава, что позволяет хранить больше данных на том же физическом пространстве.

Технология Mozaic 3+ также включает в себя лазерно-поддерживаемый процесс записи, который требует меньше энергии, чем традиционные методы записи.

Для чтения плотно упакованных битов используется высокочувствительный магнитный считыватель, способный обнаруживать тонкие изменения магнетизма, представляющие каждый бит. Мощный контроллер RISC-V обеспечивает точное позиционирование головки и высокоскоростную обработку данных.

Exos 30 ТБ обладает не только впечатляющей емкостью, но и характеризуется более низким потреблением энергии, что делает его привлекательным для центров обработки данных, ориентированных на энергоэффективность.