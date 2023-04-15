Seagate выпустила мощнейший жёсткий диск с магнитной записью ёмкостью 22 ТБ

13:30, 15 апреля 2023
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Seagate выпустила мощнейший жёсткий диск с магнитной записью ёмкостью 22 ТБЦена исходит из $18 за ТБ
Компания Seagate представила HDD-диск IronWolf Pro ёмкостью 22 ТБ. Устройство состоит из 10 магнитных дисков и 20 головок для считывания данных. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту.
Фото: Purepc.pl
На сегодняшний день это самый мощный жёсткий диск с магнитной записью. Официальная стоимость стартует от $600, при этом в рознице продаваться IronWolf Pro будет по цене от $400. Причём сама Seagate объявила, что стоимость диска рассчитывается исходя из $18 за ТБ.
IronWolf Pro будет работать в стандартном форм-факторе 3,5 дюйма и на интерфейсе SATA III.