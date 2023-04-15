Seagate выпустила мощнейший жёсткий диск с магнитной записью ёмкостью 22 ТБ

На сегодняшний день это самый мощный жёсткий диск с магнитной записью. Официальная стоимость стартует от $600, при этом в рознице продаваться IronWolf Pro будет по цене от $400. Причём сама Seagate объявила, что стоимость диска рассчитывается исходя из $18 за ТБ.

IronWolf Pro будет работать в стандартном форм-факторе 3,5 дюйма и на интерфейсе SATA III.