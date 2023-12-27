Seasonic решила не отставать: компания представила L-образный кабель для видеокарт

Seasonic представила кабель с разъёмом 12V-2x6, который появился в результате эволюции разъёма 12VHPWR, имевшего сложную историю из-за проблем с плавлением и горением, которые затронули топовые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090. Организация PCI-SIG и производители блоков питания достаточно быстро внедрили новые спецификации кабелей, одной из которых и стал разъём 12V-2x6.

Разъём выполнен под углом 90 градусов, потому что именно такие соединительные кабели будут поставляться с видеокартами нового поколения ATX 3.1, и пользователи, которые владеют блоками питания Seasonic ATX 3.0, даже смогут подать заявку на бесплатную доставку этого кабеля.