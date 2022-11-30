Сервис объявлений «Авито» проверит уязвимости своего сайта с помощью «белых» хакеров

Программа запущена на отечественной платформе поиска уязвимостей BI.ZONE Bug Bounty. Участники исследований получат за каждую найденную проблему от 5 до 350 тысяч рублей, в зависимости от её сложности и опасности для «Авито».

Компания и в дальнейшем намерена обращаться к таким специалистам для регулярного поиска и исправления всех возможных угроз безопасности.