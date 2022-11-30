Сервис объявлений «Авито» проверит уязвимости своего сайта с помощью «белых» хакеров

17:10, 30 ноября 2022
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Сервис объявлений «Авито» проверит уязвимости своего сайта с помощью «белых» хакеровА также приложение и поддомены
Сервис объявлений «Авито» запустил программу поиска уязвимостей своего основного сайта, приложения и всех поддоменов. Заниматься этим будут «белые» хакеры.
Фото: Null-byte.wonderhowto.com
Программа запущена на отечественной платформе поиска уязвимостей BI.ZONE Bug Bounty. Участники исследований получат за каждую найденную проблему от 5 до 350 тысяч рублей, в зависимости от её сложности и опасности для «Авито».
Компания и в дальнейшем намерена обращаться к таким специалистам для регулярного поиска и исправления всех возможных угроз безопасности.
Источник:RB.RU
Автор:Андрей КадуковТеги: