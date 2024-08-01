Сеть магазинов Best Buy слила цену новеньких процессоров AMD Ryzen 9000

Опубликовано 01 августа 2024, 07:01
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Сеть магазинов Best Buy слила цену новеньких процессоров AMD Ryzen 9000Она приятно удивляет
Американский ритейлер Best Buy случайно раскрыла цены на новые процессоры AMD Ryzen 9000.
Эти чипы, созданные на архитектуре Zen 5, станут доступными в августе. Например, флагманский Ryzen 9 9950X будет стоить $599, что на $100 меньше текущей цены Ryzen 7950X.
Также Ryzen 9 9900X будет продаваться за $449, что на $100 дешевле, чем Ryzen 7900X. Более доступные модели, такие как Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, будут стоить $359 и $279 соответственно.
Такие цены делают новые процессоры привлекательными на фоне конкурентов от Intel, особенно учитывая высокую производительность и энергоэффективность чипов AMD.
Это может значительно укрепить позиции компании на рынке настольных процессоров, учитывая текущие проблемы Intel с их линейкой.