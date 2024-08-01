Сеть магазинов Best Buy слила цену новеньких процессоров AMD Ryzen 9000

Эти чипы, созданные на архитектуре Zen 5, станут доступными в августе. Например, флагманский Ryzen 9 9950X будет стоить $599, что на $100 меньше текущей цены Ryzen 7950X.

Также Ryzen 9 9900X будет продаваться за $449, что на $100 дешевле, чем Ryzen 7900X. Более доступные модели, такие как Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, будут стоить $359 и $279 соответственно.

Такие цены делают новые процессоры привлекательными на фоне конкурентов от Intel, особенно учитывая высокую производительность и энергоэффективность чипов AMD.

Это может значительно укрепить позиции компании на рынке настольных процессоров, учитывая текущие проблемы Intel с их линейкой.