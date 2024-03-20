Сгоревшая видеокарта не приговор — одну такую RTX 4090 успешно оживили

Повреждения были серьезными: пять контактов PCIe, отвечающих за питание, попросту сгорели. Однако мастера начали с ампутации: удалили все поврежденные участки платы, включая сами контакты. Это устранило короткое замыкание, но лишило видеокарту части важнейших подключений.

Специалисты вручную восстановили проводку, чтобы хотя бы проверить, включается ли карта – и она включилась! Дальше началось сложное: с донорской карты взяли такие же контакты PCIe и присоединили их к «пациенту» на эпоксидку и пайку, а затем протянули проводку для восполнения утраченных соединений.

Мастера не тестировали карту под нагрузкой, но убедились, что она теперь способна питаться через слот PCIe. Какова окажется ее дальнейшая судьба – большой вопрос, но тот факт, что после такого ожога она вообще работает, просто невероятен!