Sharkoon представила клавиатуры SKILLER SGK50 в деревянном корпусе и с RGB-подсветкой от €149

Новинки доступны в трёх форм-факторах (S2, S3 и S4) и сочетают натуральные материалы с современными игровыми функциями: RGB-подсветкой, USB-C-шнуром в оплётке и поддержкой хот-свапа.

Клавиши выполнены из прочного PBT-пластика, а предустановленные переключатели — линейные Gateron Yellow с усилием 50 ± 15 г. При желании пользователь может заменить их на любые 3- или 5-пиновые — нужные инструменты уже в комплекте.