SK Hynix увеличит инвестиции в ИИ-чипы на фоне рекордной прибыли

Компания, которая поставляет компоненты для Nvidia, отметила рост спроса на чипы с высокой пропускной способностью (HBM), в частности из-за запуска новых моделей у клиентов. Ожидается, что продажи таких чипов в этом году удвоятся.

SK Hynix заявила, что её капитальные затраты будут выше ранее запланированных. Основная часть новых вложений пойдёт на оборудование для выпуска HBM-продукции. Хотя точные суммы и географию инвестиций компания пока не раскрывает, в SK Hynix подчеркнули, что уже провели переговоры с ключевыми заказчиками и получили чёткое представление о спросе на следующий год.

Кроме того, компания подтвердила, что обсуждение поставок HBM-чипов с главным клиентом, предположительно Nvidia, продолжается в плановом режиме. Ещё в марте компания сообщала, что намерена завершить переговоры по контрактам на 2026 год в первой половине этого года.