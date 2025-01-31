Компьютеры
Опубликовано 31 января 2025, 07:47
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Скам по-немецки: в местных магазинах массово продают подержанные жесткие диски Seagate под видом новых

Стыд-то какой...
В Германии разгорается скандал вокруг продажи б/у жёстких дисков под видом новых.
Скам по-немецки: в местных магазинах массово продают подержанные жесткие диски Seagate под видом новых
© Ferra

Немецкое издание Heise.de выяснило, что многие покупатели, заказывая новые накопители Seagate, получали устройства с десятками тысяч часов наработки.

Первый тревожный сигнал поступил от читателя, который приобрёл пару 14 ТБ HDD Seagate Exos. Внешне диски выглядели почти как новые, но после проверки SMART-данных выяснилось, что один уже отработал 10 000 часов, а другой — 15 000.

Покупатель вернул их и купил 16 ТБ Exos у другого продавца, но и там история повторилась — диски имели 22 000 часов наработки.

Позже выяснилось, что речь идёт об OEM-моделях, не покрытых пятилетней гарантией Seagate.

Когда Heise.de опубликовало эту историю, на редакцию обрушился поток жалоб: более 50 человек сообщили, что столкнулись с той же проблемой. Они приобретали жёсткие диски в разных магазинах, включая Amazon и Mindfactory.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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#жесткий диск