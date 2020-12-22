Схему первого массового компьютера Apple продали за 47 миллионов рублей

Что интересно, это был не единственный лот на аукционе, связанный с Возняком. Так, например, можно было сделать ставку на радужные очки в форме фирменного яблока компании, выпущенные в 1979 году. Проект, разработанный в своё время «для развлечения», в конечном итоге продали за 19 тыс долларов или 1,4 млн рублей.