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Схему первого массового компьютера Apple продали за 47 миллионов рублей
Но у данного лота была уникальная особенность, сделавшая его столь ценной
В сети появилась информация об успешной продаже целого ряда лотов, связанных с компанией Apple. Но самым интересным из них безусловно является тот, в котором была представлена схема первого массового компьютера Apple — Apple II. Её удалось продать за 630 тыс долларов или 47 млн рублей.
Схема была особенно уникальна тем, что нарисовал её разработчик и сооснователь Apple Стив Возняк в 1975 году, говорится на сайте аукциона RR Auction.
Эти документы, датированные примерно 1975 годом, представляют собой мои оригинальные схемы прототипов Apple II и инструкции по программированию. Они драгоценны.
Что интересно, это был не единственный лот на аукционе, связанный с Возняком. Так, например, можно было сделать ставку на радужные очки в форме фирменного яблока компании, выпущенные в 1979 году. Проект, разработанный в своё время «для развлечения», в конечном итоге продали за 19 тыс долларов или 1,4 млн рублей.