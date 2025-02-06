Компьютеры
Опубликовано 06 февраля 2025, 08:08
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Сколько будет стоить платная поддержка Windows 10, которая начнется после 14 октября 2025-го

Смотря кто спрашивает
Microsoft не собирается продлевать жизнь Windows 10, но предлагает пользователям платную программу Extended Security Updates (ESU).
Сколько будет стоить платная поддержка Windows 10, которая начнется после 14 октября 2025-го
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Ее суть заключается в трех годах обновлений безопасности по нарастающему прайсу.

Для бизнеса и корпоративных клиентов первый год обойдется в $61, второй — уже в $122, а третий — $244.

В сумме это $427 за три года, что, как намекает Microsoft, хватит на покупку нового офисного ПК с Windows 11.

Но главное — если компания захочет купить ESU не с первого года, а позже, придется заплатить за все пропущенные периоды. То есть тем, кто решит подключиться в 2027 году, поддержка обойдется уже в $467.

Для образовательных учреждений условия куда мягче: $1, $2 и $4 за три года. Обычным пользователям предлагается только один год обновлений за $30, после чего поддержка прекращается окончательно.

Источник:Windows Latest
Автор:Булат Кармак
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