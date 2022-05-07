Сколько будут стоить новые видеокарты Intel

Цена на устройства составит $350 и $280 соответственно. По производительности эти карты являются аналогами GeForce RTX 3060 и RTX 3050, которые стоят дороже.

Также речь идёт о том, что после выхода указанных моделей, Intel выпустит Arc A380 за $150 — аналог GTX 1650. То есть после среднебюджетных, компания выведет на рынок бюджетную, младшую модель.