Сколько интернет-мошенники крадут денег ежемесячно по всему миру

Сейчас мошенники перешли на так называемый таргетированный метод — используется не общая рассылка, на которую могут попросту не «клюнуть», а индивидуальные ссылки, в которых заложены данные о стране, языке, IP-адресе конкретной жертвы. В ходе исследования были изучены действия мошенников по такому методу в 91 стране.

В 36% случаев обманутыми остаются европейцы, 57% обманутых добровольно совершают платежи, при этом количество традиционных фишинговых атак снизилось до 17,5%.

В первой половине 2021 года Group-IB зафиксировала рост фишингового таргетинга онлайн-сервисов на 16%, социальных сетей на 8%. Всего ущерб от подобных мошеннических действий, по подсчётам Group-IB, составил порядка $80 млн или 6 млрд рублей в месяц.