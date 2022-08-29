Сколько кадров в секунду выдаёт российский процессор Эльбрус-16С в Cyberpunk 2077 и GTA V

Автор YouTube-канала Elbrus PC Play опубликовал ролик, в котором показал, как отечественный чип показывает себя в различных популярных играх. Так, например, в GTA V из процессора удалось «выжать» от 15 до 20 кадров в секунду. А порой частота и вовсе достигала играбельных 30 fps.

Но что более интересно, Эльбрус-16С продемонстрировал до 25 fps в Cyberpunk 2077! Единственное, во время перестрелок данный показатель всё же проседал.

Важно понимать, что речь здесь идёт об инженерном образце. Он создавался с целью показать возможностей новинки. В свою очередь «магазинная» версия может оказаться ещё более производительной и оптимизированной.