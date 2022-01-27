Сколько россиян используют VPN из-за страха воровства денег и личных данных

По этой причине 41% респондентов использует для выхода в Сеть сервисы и приложения VPN. Среди опрошенных 70% считают, что самая важная для них задача — сохранение в тайне информации о месте жительства и доходах, а 58% считают, что важнее всего — сохранить приватность данных о своих детях.

При этом 33% не знают, как можно защитить себя в интернете, примерно 50% из них считают, что в этом может помочь использование безопасного браузера, 44% респондентов убеждены, что для сетевой безопасности необходимо использовать блокировщики трекеров и отключить cookies-файлы.