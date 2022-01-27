Сколько россиян используют VPN из-за страха воровства денег и личных данных

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Сколько россиян используют VPN из-за страха воровства денег и личных данныхПочти половина
Сервис поиска работы hh.ru и команда разработчиков браузера Vivaldi провели совместное исследование, в результате которого выяснилось, что 90% россиян самой большой опасностью в интернете считают воровство банковских и персональных данных.
По этой причине 41% респондентов использует для выхода в Сеть сервисы и приложения VPN. Среди опрошенных 70% считают, что самая важная для них задача — сохранение в тайне информации о месте жительства и доходах, а 58% считают, что важнее всего — сохранить приватность данных о своих детях.
При этом 33% не знают, как можно защитить себя в интернете, примерно 50% из них считают, что в этом может помочь использование безопасного браузера, 44% респондентов убеждены, что для сетевой безопасности необходимо использовать блокировщики трекеров и отключить cookies-файлы.
Источник: Газета.ru