Скоро SSD станут дороже — Micron и SanDisk готовят рост цен на NAND и DRAM

Micron временно приостановила публикацию цен на NAND и DRAM, что в индустрии трактуют как подготовку к росту стоимости на 10–30% уже в ближайшие месяцы.

По данным инсайдеров, ключевой фактор — ожидаемый взрывной рост потребностей дата-центров и облачных сервисов в 2026 году, особенно из-за распространения AI-решений.

Хотя спрос со стороны рядовых пользователей остаётся слабым, крупные CSP-компании (cloud service providers) уже размещают заказы на корпоративные SSD объёмом в десятки эксабайт. Это грозит дефицитом, так как годовое мировое потребление NAND оценивается в 800–1000 EB, и треть от этого уже приходится на серверы.

Рост коснётся не только NAND, но и DRAM. По сообщениям тайваньских поставщиков, Micron предупредил о пересмотре цен на DDR4, DDR5, LPDDR4 и LPDDR5.

Аналитики ожидают минимум +10%, а в отдельных сегментах, например в автомобильной электронике, подорожание может достичь 70%.

Таким образом, к концу 2025 года отрасль фактически вступает в новый цикл удорожания, который определит рынок памяти в 2026-м.