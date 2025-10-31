Скорость ожидаемой GeForce RTX 6090 может оказаться выше на 55%, чем у RTX 5090

Анализируя информацию о будущих видеокартах от AMD, блогер спрогнозировал потенциальную производительность 3D-ускорителя GeForce RTX 6090, в том числе по сравнению с текущей видеокартой RTX 5090. Свой прогноз он построил на утечке будущих графических адаптеров AMD.

По словам блогера, карта RTX 6090 будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 4090, то есть скорость будет примерно на 40-55% больше. Также блогер отметил, что в 2027 году AMD планирует выпустить серию видеокарт на базе архитектуры RDNA 7, ожидается, что в этой линейке появится модель, способная конкурировать уже и с GeForce RTX 6090. Новая видеокарта, получившая название Radeon RX 10 090 XT, получит 36 ГБ видеопамяти и 154 вычислительных блоков.

По оценкам Moore's Law is Dead, Radeon RX 10 090 XT будет тоже примерно вдвое производительнее, чем GeForce RTX 4090. А потому примерно такая же разница ожидается и между GeForce RTX 6090 и GeForce RTX 5090. Следовательно, прирост производительности между GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 6090 составит те же 40-55%.