Скорость SSD увеличилась на 85% благодаря нативному NVMe-драйверу Windows 11

Энтузиасты нашли способ активировать его и в обычной Windows 11, что сразу отразилось на бенчмарках. Пользователи сообщают о росте случайных операций ввода-вывода (IOPS) на 10–25%, а в отдельных сценариях — до 85%.

Например, SSD Crucial T705 показал резкий скачок именно в random write, тогда как последовательные скорости выросли умеренно. Аналогичные, но более скромные улучшения зафиксированы и на накопителях SK hynix.

Причина — отказ от устаревшего SCSI-слоя. Ранее Windows «переводила» NVMe-команды в SCSI, создавая лишние задержки. Новый драйвер работает напрямую с NVMe, снижая накладные расходы и латентность.

Важно: функция официально предназначена для серверов. В Windows 11 она активируется через реестр и может конфликтовать с утилитами вроде Samsung Magician.

Для большинства домашних ПК эффект будет умеренным, но в I/O-нагруженных задачах разница заметна