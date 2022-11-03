Скупой платит дважды: Microsoft выпустит дешёвый компьютер, но со встроенной рекламой

Видимо, подобный опыт впечатлил руководство Microsoft. Иначе сложно объяснить планы компании, которыми поделились инсайдеры.

По данным наших коллег из XDA-Developers, редмондцы активно работают над развитием новой бизнес-модели. Её суть заключается в создании недорогого компьютера, стоимость которого будет компенсироваться наличием встроенной рекламы и платных сервисов.

При этом журналисты предполагают, что на первом этапе подобные компьютеры будут предлагаться корпоративным пользователям. Но в конечном итоге они могут добраться и до массового потребительского рынка.

Напомним, что ранее в сентябре инсайдеры уже делились ближайшими планами Microsoft. Правда, тогда речь шла о желании компании представить свой первый ноутбук для геймеров.