Скупой платит дважды: Microsoft выпустит дешёвый компьютер, но со встроенной рекламой

Скупой платит дважды: Microsoft выпустит дешёвый компьютер, но со встроенной рекламойНеобычная бизнес-модель для рынка ПК
В мире Android-смартфонов никого не удивишь наличием рекламы в операционной системе. Особенно это касается бюджетных устройств.
Видимо, подобный опыт впечатлил руководство Microsoft. Иначе сложно объяснить планы компании, которыми поделились инсайдеры.
По данным наших коллег из XDA-Developers, редмондцы активно работают над развитием новой бизнес-модели. Её суть заключается в создании недорогого компьютера, стоимость которого будет компенсироваться наличием встроенной рекламы и платных сервисов.
При этом журналисты предполагают, что на первом этапе подобные компьютеры будут предлагаться корпоративным пользователям. Но в конечном итоге они могут добраться и до массового потребительского рынка.
Напомним, что ранее в сентябре инсайдеры уже делились ближайшими планами Microsoft. Правда, тогда речь шла о желании компании представить свой первый ноутбук для геймеров.