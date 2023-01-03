Слайд с ценой RTX 4070 Ti с презентации NVIDIA утёк в Сеть

Слайд с ценой RTX 4070 Ti с презентации NVIDIA утёк в СетьНашлось на нём место и прочим интересностям
RTX 4070 Ti — это новейшая видеокарта от NVIDIA, которую должны представить уже сегодня.
Фото: VideoCardz.com
Ранее инсайдеры уже сообщали, что она будет быстрее флагмана прошлого поколения — RTX 3090 Ti. Теперь же это подтвердилось самим производителем.
Точнее, это стало известно из слайда грядущей презентации видеокарты, которую наши коллеги из VideoCardz.com получили за несколько часов до мероприятия. На изображении также можно увидеть, что рекомендованная розничная цена новинки составит 799 долларов.
VideoCardz.com
Адаптер основан на архитектуре Ada Lovelace и является третьим GPU, поддерживающим технологию масштабирования DLSS 3. RTX 4070 Ti имеет полноценный графический процессор AD104 с 7680 ядрами CUDA и оснащена 12 ГБ памяти GDDR6X.
Её номинальный TDP составляет 285 Вт, а старт продаж видеокарты намечен на 5 января 2023 года.
VideoCardz.com