Слайд с ценой RTX 4070 Ti с презентации NVIDIA утёк в Сеть

Ранее инсайдеры уже сообщали, что она будет быстрее флагмана прошлого поколения — RTX 3090 Ti. Теперь же это подтвердилось самим производителем.

Точнее, это стало известно из слайда грядущей презентации видеокарты, которую наши коллеги из VideoCardz.com получили за несколько часов до мероприятия. На изображении также можно увидеть, что рекомендованная розничная цена новинки составит 799 долларов.